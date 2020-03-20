Россельхозбанк готов расширять сотрудничество с руководством Ивановской области для продвижения региональных брендов

В ходе рабочей встречи заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов и директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов обсудили проблемы и перспективы продвижения программы «Комплексного развития сельских территорий» (КРСТ) региона, а также меры по поддержке собственного производства и стимулирования сбыта фермерской продукции.



КРСТ – государственная программа, рассчитанная до 2025 года и нацеленная на сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 25,3%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Россельхозбанк стал первым оператором данного проекта, заключив соглашение с Министерством сельского хозяйства и начав выдачу льготной сельской ипотеки по ставке не выше 2,7% при личном страховании.



Как показала статистика Ивановского филиала, средний размер заявки на кредит в рамках льготной сельской ипотеки составляет 1,4 млн рублей. Это на 36% ниже, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). При этом минимальная заявка в Ивановской области составила 272 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн рублей.



«Банк первым начал фактическую реализацию программы КРСТ, в отделения РСХБ активно поступают заявки, уже есть первые заемщики. Отмечу, что наравне с работой в рамках КРСТ Россельхозбанк продолжает уделять особенное внимание поддержке фермерского движения. У нас есть ряд кредитных продуктов и инициатив, одна из самых значимых – это фермерский фестиваль «СВОЁ». В ходе встречи мы определили меры по популяризации фермерского движения в Ивановской области и готовы рассмотреть предложения региональных властей о проведении совместных мероприятий, направленных на стимулирование производства и сбыта фермерской продукции, развитие региональных брендов», – прокомментировал Денис Константинов.



«Банк является значимым участником рынка и вносит весомый вклад в развитие регионального АПК. Мы работаем в тесном партнерстве со многими кредитными учреждениями, видим большую заинтересованность со стороны аграриев в качественных финансовых услугах, направленных именно на АПК и отмечаем, постоянно растущий положительный отклик на банковские продукты Россельхозбанка», – отметил Денис Черкесов.