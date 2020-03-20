Россельхозбанк в 1,2 раза увеличил кредитование сезонных работ

За 2 месяца 2020 года общий объем кредитных средств, выданных Россельхозбанком на проведение сезонных работ, составил 96 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 70% кредитов оформлено по льготным ставкам не выше 5%.



Еще до наступления весны аграрии начинают подготовительные работы прежде всего по пополнению минеральных и органических веществ в почве, закупке и сортировке семян для посева, ремонту и закупке почвообрабатывающей и посевной техники. От того, насколько готов парк техники, зависит быстрота и продуктивность весенних посевных работ.



«Кредитная поддержка аграриев во время проведения сезонных полевых работ является постоянным стратегическим приоритетом деятельности Россельхозбанка. Сельхозпроизводители получают возможность улучшать технологическую сторону проведения сезонно-полевых работ и, как следствие, повысить урожайность. Россельхозбанк продолжит наращивать объемы финансирования посевных и уборочных компаний, сохраняя долю на рынке кредитования СПР не менее 75%», - отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.



РСХБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов на проведение сезонных работ. Например, для малого и микробизнеса Банк разработал кредитный продукт «Сезонный Легкий» на приобретение минеральных и органических удобрений, семян, кормов, ветеринарных препаратов и средств защиты растений. По условиям продукта кредит до 5 млн рублей можно получить всего по двум документам – кредитной заявке и справке из налогового органа. На целевые займы в сумме свыше 5 млн млн рублей распространяются сокращенные сроки принятия решения о кредитовании.