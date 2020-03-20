Специальный кредит для самозанятых от Россельхозбанка

Для активно растущего сегмента налогоплательщиков – самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), Россельхозбанк предлагает кредит без залога и поручительства на сумму до 300 тыс. рублей (для заемщиков Москвы, Московской области - 750 тыс. рублей) и срок до 5 лет. Ставка по кредиту составляет 13,9% годовых при оформлении личного страхования.

осуществлять деятельность, доход от которой облагается НПД, не менее 6 месяцев;

подтвердить доходы и трудоустройство справкой о состоянии расчетов по НПД, сформировав ее в Мобильном приложении «Мой налог» и направив в электронном виде в Россельхозбанк.

Требования специального кредита к самозанятым гражданам просты, достаточно:

«Мы видим, что количество самозанятых граждан растет из года в год. Доступность финансовых услуг для населения является одним из приоритетных направлений РСХБ. Уверены, что данный кредит будет очень востребован у потенциальных клиентов Банка», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.