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Движение по улице Карла Либкнехта будет заблокировано

20 марта 2020

Движение блокируют в связи со вскрытием тепловой сети, сообщает "Иркутскэнерго".

Его приостановят по правой стороне проезжей части в районе дома №245 от улицы Донская до улицы Байкальская до 21:00 31 марта.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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