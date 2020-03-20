Движение по улице Карла Либкнехта будет заблокировано

Движение блокируют в связи со вскрытием тепловой сети, сообщает "Иркутскэнерго".
Его приостановят по правой стороне проезжей части в районе дома №245 от улицы Донская до улицы Байкальская до 21:00 31 марта.
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Движение по улице Карла Либкнехта будет заблокировано20 марта 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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