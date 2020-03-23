«Мы будем жить значительно беднее». Как нефтяная война отразится на экономике России

«Резервов стране хватит на 6-10 лет только при курсе 100 рублей за доллар», – уверен аналитик ФГ «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал о том, как Россия была втянута в нефтяную войну, кому это было выгодно и чем грозит нашей экономике.

«Падение цены на нефть не страшно для сланцевой отрасли США»

Считается, что нефтяную войну развязала Россия, «развалившая» сделку ОПЕК+. От падения цены на нефть должна пострадать сланцевая отрасль США, поскольку добыча сланцевой нефти сложнее и дороже, чем добыча обычной нефти, и при низкой цене становится нерентабельной. Однако Дмитрий Голубовский уверен, что ситуация пока не столь критична для американцев.

– Сланцевая отрасль США застрахована по 60 долларов за баррель, что намного выше себестоимости. Вспомним, с чего начался этот год – когда был убит иранский генерал Сулеймани, но никакая война с Ираном в итоге не началась. Нефть тогда загнали высоко, до 60 долларов. Американцы в этот момент застраховали свою сланцевую добычу на год вперед. Что значит застраховать позицию? Купить опционы, фьючерсы или другие деривативы на падение цены. Суть в том, что сколько бы нефть ни стоила, вы продаете ее фактически по 60 долларов за баррель, потому что разницу с текущей ценой вам покрывает инвестиционный банк. То есть, одним контрагентом по этой сделке стали спекулянты, которые верили в то, что война будет, а с другой стороны были инсайдеры, которые уже понимали, что нефть начнет дешеветь.

«В качестве предвыборного бонуса Трамп еще и получает дешевый бензин»

Нынешнее падение рынков очень хорошо для реального сектора Америки, считает Дмитрий Голубовский, поскольку вся эмиссия денег сейчас ведет к девальвации доллара, это помогает американской промышленности.

– Все падение нефти в США покрывается сейчас финансовым сектором. Вот ему – да, несладко. Но инвестиционным банкам всегда может помочь ФРС. У него на это есть полномочия. Сланцевикам напрямую он денег не даст, это не принято, но дать средства в виде дешевого кредита банкам – легко. Именно это сейчас и делает Федрезерв, он заливает в систему деньги. Нынешнее падение рынков очень хорошо для реального сектора Америки – до этого вся эмиссия денег шла на надувание пузырей на финансовом рынке, а сейчас она идет в падение ставок по кредитам и в девальвацию доллара, а это очень хорошо помогает американской промышленности. А в качестве предвыборного бонуса Трамп еще и получает дешевый бензин. И это скомпенсирует потери американской экономики от роста цен на импорт из-за падения курса доллара к евро или иене.

«Наши понимали, куда все идет»

Российские власти в целом уже понимали, куда все идет, считает Дмитрий Голубовский.

– Еще за несколько дней до заседания ОПЕК+ Силуанов вдруг сказал, что даже при нефти по 30 долларов мы продержимся три года. Трейдеры на рынке это услышали и поняли, что что-то тут не то, нефть потихоньку начала еще дешеветь куда-то на 49 долларов. Все думали: развалилась сделка или нет, но, может, не такие радикальные еще последствия будут, не станут заливать рынок нефтью. А в понедельник уже Саудовская Аравия заявила, что все, мы начинаем ценовую войну.

«Фактически нас, как болванов, разыграли втемную»

Эксперт уверен, что данная акция была спланирована США. «Заинтересован тот, кому будет в итоге выгодно, кто находится над схваткой», – говорит Дмитрий Голубовский.

– Так называемое добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией в декабре на самом деле было вынужденным, им нанесли ракетные удары по инфраструктуре предпродажной подготовки нефти. Саудовская Аравия не могла в результате доводить свою нефть до нужной кондиции и сократила добычу. Развалить сделку с ОПЕК+ нужно было для того, чтобы нарастить добычу и начать продавать сернистую нефть, которая прямой конкурент российской Urals, в США и Европе, – там, куда ее продает Россия. Как разрушить сделку, чтобы самим не потерять лицо? Спровоцировать Россию, чтобы она сама вышла. То есть выставить нам неприемлемые условия.

Как именно это сделали? За две недели до этого американцы ввели санкции против трейдинговой компании «Роснефти», которая торговала венесуэльской нефтью от своего лица. Компания-поставщик американским минфином была заморожена, платежи перестали проходить. «Роснефть» оказалась в «забавной» ситуации – нефть законтрактована, а венесуэльских объемов нет. Значит, надо продавать свои, иначе попадете под штрафы, нужно наращивать объемы. Фактически нас, как болванов, разыграли втемную. И самое забавное, что все СМИ пишут после этого, что Россия спровоцировала ценовую войну.

«Это вызов»

Российская сторона понимала, какие последствия все это будет иметь для нашей экономики, но поступить иначе не особо могла, даже если бы удалось избежать лобового столкновения с саудитами, говорит Дмитрий Голубовский.

– У наших и не было особого выхода. Прогнуться под арабов – это значит сдать свои рынки, нарушить контрактные обязательства там, отказываться от поставок в Европу и Индию. Я думаю, что все полностью, конечно, наши не просчитали. Но это вызов. Прогнешься – будут гнуть и дальше. Путин – не тот человек, который станет вот так прогибаться. Хотя договориться российская сторона хотела, Новак пытался взять примирительный тон, предложил Саудовской Аравии: давайте в июне снова встретимся. На что арабы категорически ответили: нет, подобное нецелесообразно.

Можно ли было избежать этого лобового столкновения с саудитами? Если бы избежали, то появился бы запас по времени около двух лет, американские сланцевые компании за это время отдали бы долги, себестоимость их нефти еще бы упала и все равно нам пришлось бы сталкиваться с США один на один. Но, независимо от нынешней нефтяной войны, это тоже будет.

«Когда государство выводит активы и гасит свои долги, оно готовится к войне»

Россия оказалась подготовлена к возникшей ситуации и падению цен на нефть, говорит Дмитрий Голубовский.

– В головах правительства давно сидела идея, что надо копить деньги на черный день, который наступит либо в результате американских санкций, либо с падением цены на нефть. Силуанов копил деньги. Его критиковали, что вот, вы поднимаете пенсионный возраст, а сами на куче долларов сидите. Но надо понимать, что это не логика мирного развития, а логика войны. Мы в гибридной войне с США. И когда государство выводит все активы и гасит все свои долги, чтобы высвободить полностью резервы – оно готовится к войне. Мы вывели почти доллар из наших ЗВР – для чего? Чтобы можно было бить по американским интересам, не боясь, что нам ответят финансово. И поэтому американцы на нас не нападают сами. Они могли бы ввести санкции против нашего госдолга. Но не вводят, потому что это бесполезно. Ну введут, так наш ЦБ сам его выкупит, резервов у нас достаточно.

«Денег нужно заливать тем больше, чем ниже вы хотите держать курс рубля»

Последствия для нашей экономики будут более печальными, чем обещает руководство страны, уверен эксперт.

– Все будет намного хуже, чем нам сейчас представляют на экране телевизора. Имеющихся у нас резервов, надо понимать, хватит ровно настолько, насколько правительство захочет их тратить. Денег нужно заливать тем больше, чем ниже вы хотите держать курс рубля. Если хотите доллар по 60, то продавать придется резервов больше. Отсюда и расчеты, насколько нам хватит резервов. Поэтому, когда Силуанов говорит, что нам хватит на два года, он имеет в виду курс доллара 68 рублей, на три года – 75 рублей. А вот когда появились сообщения, что нам хватит резервов на 6-10 лет, то хватить их может только при курсе 100 рублей за доллар.

Мы будем жить значительно беднее, чем раньше. Рубль уже девальвировался. Это еще не катастрофа, но подобное плохо для промышленности, потому что у нас нет ни одного замкнутого цикла в гражданских отраслях, мы для всего покупаем комплектующие за рубежом, за исключением, может быть, аграрной. Приобретаем станки, детали. Даже в пищевой отрасли какие-то добавки.

«Идея, на которой мы ехали все 2000-е, потерпела крах»

Нынешняя ситуация показывает, что сила государства – не в экспорте сырья, а в инновационности и технологическом превосходстве. Именно на это и нужно делать ставку, считает эксперт.

– Мир изменился. Вся наша идея, на которой мы ехали все 2000-е, что население мира растет, им нужны ресурсы, а значит, невозобновляемые ресурсы будут дорожать, мы их начнем продавать и хорошо жить, – вот эта идея потерпела абсолютный крах. Почему? Потому что в случае дефицита каких-то ресурсов человеческий ум придумывает им замену или технологию их более эффективного использования. Что мы и получили.

В американской системе (можно не любить США, у них много пороков) одно крайне эффективно: там поощряется частная инициатива, она поднимает тех, кто хочет что-то делать. Они не всегда сами изобретают новые технологии, но знают, как их внедрять. В этом их сила, поэтому они правят миром благодаря своей инновационности и технологическому превосходству. Ставку надо делать именно на это, а не на экспорт своего сырья.