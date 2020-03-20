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Нефть выросла на фоне заявлений Трампа о готовности вмешаться в конфликт на нефтяном рынке

20 марта 2020

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В четверг нефтяные котировки отскочили от минимумов на фоне позитивных ожиданий от эффекта стимулирующих мер, принятых Конгрессом США днем ранее. Кроме того, поддержку котировкам оказали ряд заявлений со стороны США.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в соответствующий момент он может включиться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией. По данным The Wall Street Journal, администрация президента рассматривает дипломатические возможности, для того чтобы убедить стороны сократить добычу. В частности, источники издания в Белом доме рассказывают о новых возможных санкциях в отношении РФ. Ранее в этом году Штаты уже ввели санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2» в Германию и подразделения государственной нефтяной компании Роснефть за сбыт нефти в Венесуэле.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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