На БрАЗе модернизируют первую сухую газоочистку

На предприятие установлено уже девять новых газоочистных установок, сообщает Братская студия телевидения.

Модернизация в рамках программы «Чистый воздух» началась еще в 2012. Объем финансирования программы на 7 лет составил почти 9 млрд рублей. Кроме того на БрАЗе не только открывают новые газоочистки, но и модернизируют старые Некоторым уже более полувека. Они работают со времён строительства завода.

«В рамках программы «Чистый воздух» на ПАО РУСАЛ Братск продолжается экологическая модернизация. Это строительство новых совершенных газоочистных установок, это монтаж автоматической подачи глинозёма и установка новых экологичных электролизеров. По итогам, все эти мероприятия дадут снижение валовых выбросов в 2020 году»,- говорит директор по экологии и охране труда БрАЗа Александр Гавриленко.

Специалисты уже смонтировали и запустили в эксплуатацию автоматическую подачу глинозёма в корпусах электролиза, успешно и освоили её обслуживание. Модернизация должна завершиться в конце сентября.