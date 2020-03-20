Россияне просят ввести ипотечные каникулы на 2 месяца в связи с эпидемией короновируса

Петицию Марата Смирнова на Change.org подписали уже 3 942 человека.

Автор утверждает, что в сложившейся ситуации именно осознанная и добровольная самоизоляция является лучшим методом борьбы с пандемией. Однако более 3,5 миллионов наиболее экономически активных граждан России не могут позволить себе просто остаться дома, так как вынуждены ежемесячно делать выплаты по ипотечным кредитам.

«В связи с этим, мы, граждане России, просим Правительство РФ, а также государственные и коммерческие банки ввести ипотечные каникулы с 20 марта по 20 мая 2020 г.», -пишет автор.

«В этот период должны быть заморожены ежемесячные платежи по ипотеке, а также не начисляться проценты. Ипотечные каникулы снизят у людей уровень стресса и помогут им повысить горизонт планирования, чтобы остаться дома и переждать пиковый период. Это сгладит пик заражений и потенциально поможет снизить количество смертельных случаев», - добавляет он.