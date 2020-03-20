Центробанк не дал рублю упасть ещё сильнее

В четверг, 19 марта, оттолкнувшись от четырёхлетних минимумов, рубль начал расти по отношению к доллару и особенно по отношению к евро. К закрытию торгов четверга курс доллара США расчётами «завтра» обвалился по отношению к рублю на 1 руб. 68 коп. (-2%), до 79,19 руб., а курс евро рухнул даже на 3 руб. 59 коп. (-4,1%), до 84,74 руб. Но радоваться пока рано: обвального падения, случившегося в среду, «россиянин» пока не отыграл, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Основными факторами укрепления рубля стали вмешательство ЦБ РФ в валютные торги, а также заявления правительства и Центробанка о намерениях ЦБ продавать валюту, полученную в оплату приобретённого правительства контрольного пакета акций «Сбербанка», если цена на нефть опустится ниже $25 за баррель.

Укреплению рубля помог ещё и отскок цен на нефть. Цена нефти сорта Brent в четверг так же, как и рубль, оттолкнулась от казавшихся ещё в начале марта невозможными минимумов, взлетела к вечеру на 8,2%, до $29,65 за баррель. Как сообщили американские СМИ, нефтяники из штата Техас уже рассматривают возможность сокращения добычи нефти, а в администрации Белого дома не исключают возможности введения санкций против России и Саудовской Аравии якобы для целей стабилизации цен на нефть. В СМИ появились также официально не подтверждённые предположения, что в Кремле недовольны слишком резким падением цен на нефть. Вспомним недавнюю реплику пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о цене на нефть: «хотелось бы выше».

Сегодня Банк России проведёт заседание совета директоров по вопросу о ключевой процентной ставке. Прогнозы аналитиков неоднозначны, но 2/3 опрошенных российскими СМИ экспертов, в том числе и мы, считают, что сегодня ЦБ РФ сохранит процентную ставку без изменений на уровне в 6%.

Мы ожидаем, что сегодня при открытии торгов курс рубля может опять укрепиться. Снижаем прогноз по курсу доллара до 79-81 руб., а по курсу евро – до 84-86 руб.