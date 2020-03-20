Основатель SuperJob рассказал о влиянии коронавируса на рынок труда

По словам Алексея Захарова, на данный момент страшен не столько сам коронавирус, сколько сопровождающие его сложности.

«На сегодняшний день вреда от инфарктов и стресса из-за переживаний по поводу невыплаты зарплаты, увольнений за прогулы и прочих санкций за самоизоляцию гораздо больше, чем смертей от коронавируса», - заявил Захаров в эфире программы «Курс Потапенко» на «Эхо Москвы».

Он также обратил внимание, что переход большого числа компаний на удаленную работу неизбежно приведет к изменению цен на аренду офисных помещений.

«Также необходимо принять во внимание ряд очевидных плюсов работы на удаленке: многие компании откроют для себя эти преимущества и далее не захотят возвращаться в офисы, что навсегда изменит рыночные цены на офисную недвижимость в мире. Можно спрогнозировать, что цены во всем мире уже никогда не вернутся к прежним показателям», - считает основатель SuperJob.

При этом нельзя говорить о том, что ситуация с коронавирусом отражается на всех отраслях негативно.

«Что касается ситуации с туризмом, то в случае с международным туризмом все действительно плохо, а с внутренним туризмом наоборот наблюдается всплеск интереса. Билетов на майские праздники уже нет и достаточно давно. Также процветают компании, продающие лицензии на системы удаленной работы», - отметил Захаров.

Возможный карантин может принести немалую пользу не только компаниям, но и работникам.

«Карантин позволит заняться самообразованием, прокачать навыки, которые потом позволят улучшить условия работы, а также провести больше времени с семьей и детьми. Инвестировать в себя – самая главная возможность этого периода», - подчеркнул основатель SuperJob.