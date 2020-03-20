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Города России с самым большими скидками на жилье

20 марта 2020

Средняя скидка по России составила 7,2%. В зависимости от величины дисконта был составлен рейтинг, первое место в котором занял Сочи, а последнее — Подольск. В первом скидка составила 12,6%, во втором — только 4,7%. 

По данным портала недвижимости Domofond.ru, в среднем по стране дисконт при продаже жилой недвижимости за год составил 7,2%. При этом только в девяти городах из 78 продавцы готовы предложить больше. Максимальная скидка — 12,6%, а минимальная — 4,7%.  

Лидером рейтинга среди городов с максимальными скидками на недвижимость стал город-курорт Сочи.

Здесь продавцы готовы уменьшить объявленную стоимость жилья на 12,6%. Значительно меньшую склонность к уступкам проявляют владельцы недвижимости в Грозном. Средний дисконт в столице Чеченской республики — 9,1%. На 1% меньше дают скидку во Владикавказе. Десятку городов с максимальными скидками замыкает Киров с 7%. 

Городом с минимальными скидками на продажу жилья стал Подольск. В среднем продавцы готовы уменьшить объявленную стоимость только на 4,7%. В Казани могут снизить цену на 5%, тогда как в Москве — на 5,1%. 

Десятку городов с самыми маленькими скидками замыкает Белгород с 5,4%. Рядом с ним — Химки и Уфа с 5,3%. Чуть отстают Нижневартовск, Владимир, Санкт-Петербург и Тула, где средний дисконт примерно одинаковый — 5,2%. 

Максимально урезать цены готовы продавцы жилья в Челябинске — на 6,6%. На 0,1 % отстают от них владельцы недвижимости в Омске, а на 0,2% — в Самаре. Столица Татарстана оказалась на последнем месте со скидками 5%. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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