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Сибэкспоцентр перенес все мероприятия и ярмарки на осень 2020

20 марта 2020

Иркутский «Сибэкспоцентр», поддерживая необходимые для борьбы с пандемией короновируса меры, перенёс все запланированные на ближайшее время выставочные и деловые мероприятия преимущественно на осень 2020 года.

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В компании отмечают, что отмена мероприятий очень серьезно влияет на экономику как всей отрасли, так и отдельных выставочных комплексов. В связи с этим ОАО «Сибэкспоцентр» присоединился к Меморандуму о необходимости государственной поддержки конгрессно-выставочной деятельности, который подписали более 80-и выставочных компаний Российской Федерации.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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