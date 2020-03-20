Сибэкспоцентр перенес все мероприятия и ярмарки на осень 2020

Иркутский «Сибэкспоцентр», поддерживая необходимые для борьбы с пандемией короновируса меры, перенёс все запланированные на ближайшее время выставочные и деловые мероприятия преимущественно на осень 2020 года.

В компании отмечают, что отмена мероприятий очень серьезно влияет на экономику как всей отрасли, так и отдельных выставочных комплексов. В связи с этим ОАО «Сибэкспоцентр» присоединился к Меморандуму о необходимости государственной поддержки конгрессно-выставочной деятельности, который подписали более 80-и выставочных компаний Российской Федерации.