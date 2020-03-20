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Учить детей дистанционно в период карантина планируют почти две трети родителей

20 марта 2020

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил у родителей, планируют ли они дистанционное обучение детей на этот период.

Дети 64% россиян будут обучаться удаленно в период карантина. Часть школ предложили родителям удаленные сервисы для обучения: «Ребенок будет обучаться на образовательной онлайн-платформе»; «Дети учатся дома, отправляют задание в сканах, осваивают компьютер». Часть родителей взяли инициативу в свои руки: «Будем сами учиться по интернету, по учебникам. У преподавателей из школы нет возможности обучать дистанционно».

Женщины чаще говорят о том, что планируют для детей дистанционное обучение на период карантина: 68% против 62% среди мужчин.

Родители старше 45 лет делились планами онлайн-обучения чаще родителей моложе 34 лет (69 и 57% соответственно). Среди россиян с доходом от 80000 руб. больше тех, кто планирует обучать детей дистанционно, чем среди россиян с зарплатой до 30000 руб. (68 и 56% соответственно). Больше всего же родителей, которые говорят об удаленном обучении детей на период карантина, — среди москвичей (75%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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