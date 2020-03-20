Если ЦБ поднимет ставку, экономика России рискует свалиться в рецессию - аналитик ИАЦ «Альпари»

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», считает, что ставку Банка России надо оставить без изменений, то есть, на уровне 6%:

- Для стабилизации курса рубля нужно использовать прямые интервенции и продажу валюты государственными экспортерами, последняя мера активно применялась во время кризиса 2014 года. Если ЦБ поднимет ставку, экономика России рискует свалиться в рецессию. Падение может составить до 5%. При этом в текущем году правильно продолжить снижение ставки до 5%. На рубль решение ЦБР как и возможные словесные интервенции повлияют слабо, все определяет нефть, in oil we trust forever!