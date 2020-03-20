На 49% вырос спрос на перелеты в Иркутск

Из-за коронавируса россияне переключились на внутренний туризм, сообщает Лента.ру со ссылкой на Aviasales.

Согласно полученным данным, россияне переключились на внутренний туризм. В частности, заметнее всего спрос вырос на перелеты в Иркутск (49,6 процента), Симферополь (41,3) и Сочи (40,4).

Кроме того, путешественники стали чаще бронировать билеты в Калининград (27,2 процента), Новосибирск (22,8), Краснодар (19,3), Уфу (18,7), Казань (16,99), Самару (14,8) и Екатеринбург (12,7). Вдобавок на десять процентов стали популярнее билеты в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.