Правительство Иркутской области направило в Рослесхоз поправки в Лесной кодекс РФ

Поправки касаются изменения механизма обеспечения граждан древесиной для собственных нужд. Об этом сообщил заместитель министра лесного комплекса региона Роман Герасимов.

Получившие право на заготовку древесины для собственных нужд обычно не имеют необходимых машин, механизмов и специализированных навыков лесорубов. Такая заготовка, как правило, ведется третьими лицами на основании гражданско-правовых договоров. Это создает основу для злоупотреблений: помимо заготовки древесины по договорам купли-продажи рубятся и вблизи расположенные лесные насаждения.

Правительство Иркутской области предлагает привлекать к заготовке древесины для собственных нужд граждан специализированные организации, подведомственные органам государственной власти регионов. Таким образом, право на заготовку по заявлениям граждан с последующей передачей лесоматериалов в их собственность предлагается передать лесхозам.