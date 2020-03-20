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На двух предприятиях Иркутской области стартовал проект повышения производительности труда

20 марта 2020

Две компании - ЗАО «Труд» и ООО «Ангарский азотно-туковый завод» - стали первыми в Иркутской области участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщают на сайте областной администрации.

Эксперты Федерального центра компетенций презентовали наработки в сфере бережливого производства, позволяющие значительно снизить себестоимость и повысить конкурентные преимущества выпускаемой продукции.

Все это позволит не только оптимизировать производственные процессы, но и повысить квалификацию и переобучить сотрудников, обеспечить эффективную занятость.

– За счет реализации проекта по повышению производительности труда у нас есть возможность повысить операционную прибыль предприятия, высвободить оборотный капитал и увеличить инвестиции в основное производство, сократить простой, вызванный ремонтом оборудования, сократить показатель оборачиваемости запасов, в следствие чего повысить среднюю заработную плату сотрудников, - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Труд» Фиргат Сырлыбаев.

По словам руководителя проекта Управления методологии и отраслевых решений Федерального центра компетенций Надежды Измайловой, реализация проекта поможет не только устранить потери, но и эффективно организовать труд, а потом масштабировать успешную практику на всем предприятии.

Ожидаемый рост уровня производительности труда на предприятиях-участниках при реализации намеченных мероприятий будет составлять 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов участия.

На предприятиях будут созданы образцы для внедрения лучших практик по оптимизации производственных бизнес-процессов: в «Труде» - это участок дороги, на котором можно отработать все системы производственного процесса, а в «Ангарском азотно-туковом заводе» - участок по отгрузке готовой продукции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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