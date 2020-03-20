Большинство россиян считают угрозу коронавируса преувеличенной

Согласно исследованию Ромир, 54% считают, что угрозу коронавируса преувеличивают, реальной же угрозой вирус считают 37%.

По мнению большинства опрошенных (44%) в ближайший месяц эпидемиологическая ситуация не изменится.

Россиян спросили, какие из профилактических мер они предпринимают, чтобы защититься от данного вируса. Выяснилось, что большинство россиян (70%) стало чаще мыть руки.

Треть респондентов (35%) предпочитает не выходить из дома и сокращать контакты с окружающими. 23% опрошенных используют антисептический гель для рук. Кроме того, россияне носят медицинские маски (13%) и перчатки (6%). Лишь 2% респондентов поместили себя на карантин. Отдельно стоит сказать, что 23% россиян пока не принимают никаких профилактических мер для защиты от данного вируса.

Следующий вопрос касался угрозы коронавируса в целом. Более половины россиян (54%) придерживаются мнения, что угрозу данного вируса преувеличивают. 37% респондентов, наоборот, верят, что угроза вполне реальна и никто не преувеличивает ее значения. Каждый десятый опрошенный (10%) затруднился ответить на вопрос.

Говоря о перспективах коронавируса в России в ближайший месяц, трое из десяти россиян (31%) считают, что ситуация в стране будет меняться к худшему. 44% верят, что эпидемиологическая ситуация в целом останется такой же, как сейчас. Четверть респондентов (25%) разделяет мнение, что худшее уже позади и теперь ситуация начнет налаживаться.

«Народ мудр, граждане России в большинстве своем трезво оценивают ситуацию с COVID-19. Можно сказать, что в условиях разразившейся инфодемии, граждане проявляют необходимую стойкость, не позволяя подогреваемой ”экспертными шумами” социальной истерии отключить разум. Что важно, мы стали лучше заниматься гигиеной и более ответственно относиться к близким. Сегодня Россия, имеющая максимальную государственную границу и соседство с двумя основными очагами пандемии Китаем и Европой, имеет лишь одну потерю, возможно, от данного вируса. Это есть результат общественной ответственности, профессиональных действий медиков и органов управления. Нужна максимально избегать панических заявлений и провокаций, жертв от инсультов и инфарктов в мире на порядки больше чем от вирусов. Но вот что мы точно теряем - свободу перемещения и чувство радости от наступления весны», – комментирует результаты исследования президент исследовательского холдинга «Ромир», вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.