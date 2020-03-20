В Сбербанк Онлайн теперь можно открыть индивидуальный пенсионный план НПФ Сбербанка

Клиенты Сбербанка теперь могут начать инвестировать в свою будущую пенсию в Сбербанк Онлайн. В приложении банка в разделе «Инвестиции и пенсии» появилась возможность оформить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП) НПФ Сбербанка.

Оформление ИПП доступно всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформах iOS и Android. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу заключение договора занимает не более трех минут. Также клиенты могут пополнять свой пенсионный счет онлайн, подключить при желании автоплатеж, а также отслеживать в Сбербанк Онлайн сумму накоплений и начисляемый инвестиционный доход. По итогам 2019 года доходность по договорам индивидуального пенсионного плана «Целевой» в НПФ Сбербанка составила 9,64% годовых.

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Сегодня почти 1,5 млн человек формируют будущую пенсию в НПФ Сбербанка при помощи индивидуальных пенсионных планов. Благодаря интеграции сервисов нашего фонда в ʺСбербанк Онлайнʺ оформление договоров ИПП становится еще более простым и удобным. С выходом в онлайн мы рассчитываем на существенный рост числа клиентов, которым НПФ Сбербанка поможет формировать финансовый резерв для сохранения привычного уровня дохода после окончания трудовой карьеры».

Индивидуальный пенсионный план — это финансовый инструмент, позволяющий в комфортном режиме накопить на будущую пенсию, самостоятельно выбирая удобный график и размер взносов. Накопленные средства ежегодно прирастают за счет инвестиционного дохода и имеют особый юридический статус: они не подлежат разделу при разводе либо взысканию третьих лиц, но могут быть переданы по наследству.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием»:

«Блок ʺУправление благосостояниемʺ продолжает последовательный выход в онлайн. Так, в конце 2019 года на главной странице в мобильном приложении банка появился отдельный раздел ʺИнвестиции и пенсииʺ, с начала марта в Сбербанк Онлайн можно вложить деньги в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) ʺСбербанк Управление Активамиʺ, а теперь мы объявляем о выводе в Сбербанк Онлайн одного из ключевых продуктов НПФ Сбербанка — индивидуального пенсионного плана. В 2020 году мы выведем в онлайн все продукты блока, ʺцифроваяʺ продажа которых разрешена законодательно, а также оцифруем как минимум три четверти сервисов постпродажного обслуживания клиентов».

17 марта 2020 года НПФ Сбербанка отметил 25-летие с момента основания. Сегодня фонд является флагманом цифровых решений в пенсионной индустрии. Клиенты могут дистанционно воспользоваться всеми сервисами на сайте фонда и в приложении «Сбербанк Онлайн».