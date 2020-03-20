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85% сотрудников российских компаний не перешли на удаленную работу

20 марта 2020

Согласно исследованию Работа.ру, только 3% сотрудников российских компаний рассказали о переходе всего штата компании на удаленную работу из дома.

Большинство участников опроса (85%) отметили, что они по-прежнему продолжают ходить на работу. Ещё 5% респондентов рассказали, что у них в компании переход на «удаленку» носит рекомендательный характер. А 7% опрошенных указали, что в их компании на дистанционную работу перевели только некоторые департаменты и отделы.  

«Многие крупные компании давно практикуют перевод сотрудников на удаленную работу. В сложившейся ситуации распространения вируса перевод сотрудников на дом демонстрирует готовность работодателя позаботиться о здоровье своих подчиненных. Например, мы в Работа.ру оперативно подготовили специальный план перевода сотрудников на удаленную работу, чтобы максимально сохранить все процессы компании, скорость разработки и результативность команд. Сотрудники переходят на новый режим последовательно: мы уже запустили процесс с несколькими командами, чтобы убедиться в стабильности работы всех доступов, инструментов для удаленной работы, пропускной способности VPN-каналов и так далее. Сейчас на удаленный режим работы переведено порядка 50% персонала, а до 25 марта планируем увеличить количество до 80-90%. Кроме того, мы с начала марта обеспечили все офисы Работа.ру дезинфицирующими средствами и увеличили частоту уборок и дезинфекции помещений», — говорит Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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