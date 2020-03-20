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Продолжается работа над стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года

20 марта 2020

Главы Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского, Усть-Илимского районов, Железногорска-Илимского, Усть-Илимска представили свои предложения для доработки стратегии до 2036 года, сообщают в областной администрации.

Обсуждение развития этих муниципалитетов, входящих в Усть-Илимско - Катангскую и Усть-Кутско - Ленскую опорные территории, прошло под руководством исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства региона Руслана Ситникова в центре «Мой бизнес».

Напомним, основные приоритеты развития Усть-Илимско - Катангской опорной территории - лесозаготовка, деревообработка, добыча калийных солей, добыча и обогащение железной руды, добыча угля. Усть-Кутско - Ленская - газопереработка, газоэнергетика, добыча нефти, лесопереработка и лесохимия.

Для того, чтобы Усть-Кут стал городом-лидером севера Иркутской области, в Стратегии необходимо учесть мероприятия по развитию социальной инфраструктуры (строительства медучреждений), транспортной доступности, в том числе водной, переработки леса и др.

- Дорога, которая пройдет от Жигалова до Киренска и Усть-Кута, снизит транспортные затраты, а это повысит конкурентоспособность местной продукции, - сказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.

Что касается развития Усть-Илимско - Катангской опорной территории, освоение Ангаро-Катской группы железорудных месторождений сформирует производственный комплекс.

- В связи с возможной разработкой и освоением месторождения необходимы строительство дорог, создание транспортной развязки и развитие социальной инфраструктуры. Так, мы обеспечиваем транспортную доступность к тем ресурсам, которые находятся с одной стороны на севере Усть-Илимского и на юго-западе Катангского районов. Если раньше основные производители отказывались от участия в конкурсе на получение лицензии для разработки, тот сейчас они опять вернулись к этой теме, - сказала Марина Петрова.

Также одним из вопросов развития территории стала организация санаторно-курортной деятельности и строительство учебных учреждений для младшего медперсонала.

По словам депутата Законодательного собрания Артема Лобкова, на севере нет ни одного учреждения, которые бы готовили медкадры для ФАПов. В связи с этим было предложено запланировать строительство медицинских колледжей в городах Усть-Илимске и Усть-Куте.

Помимо основного назначения, лечебницы могут влиять на туристический потенциал региона. Выбирая места оздоровления, люди едут в Усть-Кут и Братск, чтобы там получить уникальные услуги по оздоровлению. Поэтому необходимо предусмотреть механизмы поддержки для санаториев Усть-Илимска, Усть-Кута и Братска со стороны регионального Правительства.

- Теме строительства медицинских колледжей и поддержки санаториев мы уделяем пристальное внимание, сейчас вырабатываются шаги, которые будут включены в план реализации Стратегии, - подчеркнула Марина Петрова.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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