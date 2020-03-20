Ключевая ставка осталась без изменений

Сегодня Банк России принял правильное решение, оставив ставку без изменений, то есть 6%. Для стабилизации курса рубля нужно использовать прямые интервенции и продажу валюты государственными экспортерами, последняя мера активно применялась во время кризиса 2014 года. Если бы Банк России поднял ставку, экономика России рискнула бы свалиться в рецессию. Падение могло бы составить до 5%, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- На рубль решение ЦБ, как и возможные словесные интервенции, повлияют слабо, все определяет нефть. Цена прямых поставок в Европу уже ниже $20. При этом, вероятно, рубль скоро ждут новые испытания. В качестве меры давления на Россию американские рейтинговые агентства, скорее всего, снизят суверенный рейтинг России, а поводом будет снижения цен на нефть.

То, что у России прекрасное соотношение суверенного долга к ВВП и международных резервов к совокупным внешним обязательствам государственного и корпоративного сектора, в расчет браться не будет. Аналитики Moody’s, Fitch и S&P давно в отношении России взяли совесть в долю. Их мнение относительно вероятности дефолта российского правительства и частного сектора политически ангажировано.