«Слата»: «Товарных запасов на наших складах достаточно»

Из-за эпидемии коронавируса в иркутских магазинах на этой неделе активно раскупали продукты питания и предметы личной гигиены. В торговой сети «Слата» заверяют, пустые полки Иркутску не грозят, товарных запасов на складах сети достаточно, количество поступлений товара в торговые точки увеличено. Учитывая взрывной спрос на онлайн-заказы, компания решила на следующей неделе открыть интернет-магазины в Ангарске, Братске и Шелехове.

Повышенный спрос есть, ажиотажа нет

На вопрос, как увеличился оборот торговой сети за неделю, в компании заметили, что пока рано сравнивать.

– Повышенный спрос мы наблюдаем три дня, со вторника, 17 марта, поэтому более точно можно будет говорить в следующий вторник. В тоже время мы видим повышенный спрос, но ажиотажа нет. Мы призываем иркутян не поддаваться панике.

Скупают продукты питания и бытовую химию

В торговой сети фиксируют повышенный спрос на продукты питания длительного хранения и средства личной гигиены.

– В эти дни спрос на крупы, макароны вырос в 2,5-3 раза, чай – в 1,5 раза, мясную и рыбную консервацию – в 2,5-3 раза, – рассказали в пресс-службе «Слаты». – Также заметно увеличился спрос на бытовую химию: потребность во влажных салфетках, средствах для уборки, в кусковом мыле возросла в 2,5-3 раза. Спрос на БАДы вырос в 3 раза.

Склады забиты под завязку, цены заморожены

Отвечая на вопрос, не грозит ли Иркутской области дефицит продуктов питания, и есть ли товар на складах, в «Слате» отметили, что распределительные центры укомплектованы полностью.

– Перебоев в поставках нет. С одной стороны, мы ведем активную работу с поставщиками, оперативно согласовываем дополнительные объемы поставки, постоянно пополняем склады. С другой стороны, мы увеличили количество поставок товара из наших распределительных центров в торговые точки, чтобы обеспечить повышенный спрос. Возможно, чуть длиннее плечо и сроки доставки в Братск из-за удаленности.

В целом, объема товара на складах хватит минимум на 2-3 месяца. Своих покупателей мы хотим заверить, что товарных запасов на наших складах достаточно, поставки в магазины увеличены, а цены стабильны. Мы заморозили цены на более чем 110 социально значимых товаров в сети «Слата» и на 65 позиций в сети «ХлебСоль».

Интернет–магазин «Слаты» заработает в Ангарске, Братске и Шелехове

На фоне эпидемии коронавируса резкий всплеск популярности переживает сервис онлайн-заказа в «Слате», где можно выбрать любые необходимые товары, не выходя из дома.

– Интернет-магазин показал взрывной рост, объем заказов вырос более чем в 5 раз, поэтому мы решили усилить это направление, – сообщили в Слате». – Мощности нам позволяют. Со следующей недели мы планируем открыть онлайн-доставку в Ангарске, Братске и Шелехове.

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.