В Иркутской области ни одного случая заражения коронавирусом нет - Кобзев

В Иркутской области есть случаи, когда прибывающие из неблагополучных регионов нарушают режим самоизоляции. Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение проинформировать, что на таких нарушителей будут наложены административные штрафы. Об этом он сообщил на очередном совещании по предотвращению распространения на территории региона коронавирусной инфекции.

– В Иркутской области ни одного случая заражения нет. Специалисты контролируют ситуацию. Это положение нужно сохранить. Сосредоточиться на профилактике. Работать на упреждение, – поставил задачу Игорь Кобзев.

Кроме того, врио главы Прибайкалья считает недопустимым порождение слухов из-за нехватки достоверной информации. Обращаясь к средствам массовой информации, он сделал акцент на том, что важно не нагнетать обстановку, а вести планомерную разъяснительную работу.

– Стоит понимать: не существует никаких угроз продовольственной безопасности региона. Предприятия торговли обеспечены запасом продуктов. Мы внимательно следим за их ценовой политикой и ситуацией на рынке, – отметил Игорь Кобзев.

В региональном Правительстве работает штаб, открыты телефоны горячих линий. В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области это номер 8-800-350-26-86. По нему специалисты консультируют граждан о правилах профилактики новой коронавирусной инфекции, о режиме самоизоляции после возвращения из стран, неблагополучных по ситуации с коронавирусной инфекцией.

Чтобы получить постановление главного государственного санитарного врача по Иркутской области об изоляции и оформить лист нетрудоспособности, необходимо обратиться по телефонам: 8 (3952) 280 - 326, 8 (3952) 399 - 999.

Кроме того, работает телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.