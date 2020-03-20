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В Иркутске ведется дезинфекция общественного транспорта

20 марта 2020

В Иркутске ведется дезинфекция городского общественного транспорта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Троллейбусы, автобусы и трамваи обрабатывают специальными хлоросодержащими средствами. Ежедневно дезинфекцию проходит 1200 единиц техники.

– Мы начали дополнительно обрабатывать муниципальный транспорт две недели назад, когда в городе был введен режим повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавируса, – рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации Иркутска Николай Лановенко.  – В мероприятия по дезинфекции входит влажная уборка, обработка всех сидений, поручней и стен специальным составом на хлорной основе. Обработку транспорта осуществляют ежедневно, в рамках подготовки к выходу на рейс.

Кроме этого во всех муниципальных транспортных предприятиях усилен контроль за состоянием здоровья кондукторов и водителей, при любых признаках ОРВИ их снимают с рейсов.

Ранее администрация города Иркутска рекомендовала применить аналогичные меры частным перевозчикам, сообщает пресс-служба мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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