В Иркутске ведется дезинфекция общественного транспорта

В Иркутске ведется дезинфекция городского общественного транспорта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Троллейбусы, автобусы и трамваи обрабатывают специальными хлоросодержащими средствами. Ежедневно дезинфекцию проходит 1200 единиц техники.

– Мы начали дополнительно обрабатывать муниципальный транспорт две недели назад, когда в городе был введен режим повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавируса, – рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации Иркутска Николай Лановенко. – В мероприятия по дезинфекции входит влажная уборка, обработка всех сидений, поручней и стен специальным составом на хлорной основе. Обработку транспорта осуществляют ежедневно, в рамках подготовки к выходу на рейс.

Кроме этого во всех муниципальных транспортных предприятиях усилен контроль за состоянием здоровья кондукторов и водителей, при любых признаках ОРВИ их снимают с рейсов.

Ранее администрация города Иркутска рекомендовала применить аналогичные меры частным перевозчикам, сообщает пресс-служба мэрии.