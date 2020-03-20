Не надо нагнетать панику - ВСС об отказе страховать туроператоров

В связи с обращением Ассоциации туроператоров России (АТОР) в адрес Центрального банка об отказах страховых организаций в продлении договоров страхования туроператоров, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает необходимым прокомментировать следующее.

По состоянию на 20 марта 2020 года по информации, размещенной на официальном сайте АТОР, в состав АТОР входят 34 туроператора, общая сумма финансового обеспечения, по оценке экспертов, составляет около 4 млрд руб. Практически все туроператоры, являющиеся членами АТОР, имеют действующие договоры страхования ответственности, срок действия которых истекает не ранее второго полугодия 2020 года.

Как прокомментировал ситуацию президент ВСС Игорь Юргенс, некорректно одной отрасли в условиях кризисных явлений перекладывать проблемы на другую отрасль, тем более, усиливать и без того нарастающую панику. «Мы видим, что у практически всех операторов этой ассоциации, а туда входят крупнейшие представители отрасли, страхованием обеспечены на длительный срок. С туристическим сектором страховщики сотрудничают не в модели высокой прибыли – выплаты в этом сегменте превышают сборы (в 2018 году порядка 210 млн рублей сборов против более 220 млн рублей выплат», - сказал он.

ВСС обращает внимание, что Федеральным законом от 24.11.1996г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в качестве механизма финансового обеспечения туроператоров помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта предусмотрена также банковская гарантия исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Страхование ответственности туроператоров является добровольным видом страхования, страховщик вправе самостоятельно принять решение о видах страхования (в соответствии с лицензией), которыми он занимается. Решение о принятии объекта на страхование принимается страховщиком, в том числе по результатам проведения предстраховой экспертизы в целях оценки степени риска. Обращаем внимание, что в соответствии с Федеральным законом от 27.11.1992 №4015-1-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» важнейшим условием предоставления страховой защиты является вероятностный и случайный характер события, на случай наступления которого производится страхование. В сложившихся обстоятельствах, вероятность наступления риска крайне велика, а случайность стремится к нулю, что ставит под вопрос правомерность принятие его на страхование.

Это означает, что страховщики, безусловно, будут более внимательно относиться к принимаем рискам и с учетом условий времени. Те компании, которые устойчивы, будут застрахованы, туроператоры, находящиеся под риском банкротства должны быть поддержаны соответствующими механизмами в рамках предпринимаемых государством мер.

По мнению страхового сообщества, действующий механизм финансового обеспечения туроператоров требует существенной переработки, в т.ч. с учетом международной практики. «Необходимо существенно увеличить прозрачность работы туроператоров и ужесточить требования к допуску на этот рынок. Например, нужна система, которая позволит контролировать реальное количество проданных туроператорами путевок и механизм, который определит максимальную сумму обязательств, которую туроператор может на себя взять. Кроме того, нужно, чтобы одни и те же люди, уже обанкротившие одного туроператора, не могли открыть новую фирму и снова продавать путевки. Соответствующие предложения ВСС направил в Минэкономразвития России, Ростуризм, Минфин России, а также в Банк России в ноябре 2019 года», - сказала вице-президент ВСС Светлана Гусар.

Ранее, в ноябре 2019 года ВСС подготовил и направил в Минэкономразвития России, Ростуризм, Минфин России, а также в Банк России предложения страхового сообщества, направленные на улучшение положительного имиджа туристской индустрии, а также повышение уровня правовой защиты туристов и развитие страхования ответственности туроператоров в части регулирования деятельности туроператоров и турагентов.

В частности, по мнению ВСС, необходимо: