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Страховщики поддерживает предложения ЦБ по поддержке застрахованных граждан в условиях распространения коронавируса

20 марта 2020

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает предложения Банка России по поддержке застрахованных граждан, заболевших коронавирусом. 

«Эти меры являются разумными и позволят защитить граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за заболевания коронавирусом. Страховщики готовы выполнять их в полном соответствии с рекомендациями регулятора», - сказал президент ВСС Игорь Юргенс. 

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс вошел в Альянс по борьбе с коронавирусом COVID-19, созданный в России. На этой площадке страховое сообщество намерено прорабатывать механизмы поддержки граждан, попавших в сложную ситуацию в связи с распространением болезни.

Альянс займется обеспечением оперативного тестирования населения с применением лучших доступных технологий, а также промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий. В проекте также примут участие ведущие российские клиники и сети лабораторий.

19 марта 2020 г. по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group было объявлено о создании в России Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

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«Большинство государств принимают специальные меры, направленные на снижение случаев заражения коронавирусом. В текущей ситуации важно использовать все возможные ресурсы для защиты от заболевания и помощи людям. С первых дней возникновения режима готовности страховое сообщество начало прорабатывать вопросы возврата средств за страховые продукты ВЗР, включения заболевания в перечень рисков продуктов и другие возможности поддержки граждан»,  - сказал Игорь Юргенс.

Банк России 20 марта опубликовал рекомендации,в  которых, в частности,  предлагает страховым организациям удовлетворять заявления страхователя в случае предоставления заявления и официального подтверждения о наличии у него коронавирусной инфекции, о продлении срока урегулирования страховых случаев, об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных последствий за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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