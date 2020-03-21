Один день в плюсе – еще не разворот - аналитики о долларе, акциях и ключевой ставке

Российский фондовый рынок в пятницу завершает день в «зеленом», но вряд ли стоит рассчитывать на то, что кризисные настроения развернулись вспять и все начинает налаживаться. Не нужно торопиться с выводами: день стабилизации еще не повод для расслабления, считает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

– Индекс МосБиржи завис около 2333 пунктов и может попробовать закрепиться в понедельник в пределах 2250-2350 пунктов. Индекс РТС восстановился к 924 пунктам, но на следующей неделе сценарий с тестом область 700-750 пунктов все еще не отменяется - рано.

Банк России сегодня оставил ключевую ставку без изменений на уровне 6% годовых. Все ровно так, как и ожидалось: если бы регулятор хотел применить монетарные меры, он бы давно это сделал. В результате Россия получает вполне жизнеспособную картину: на фоне провала сырьевых цен низкую ставку и девальвированный рубль. Очень даже рабочая схема.

Доллар США на этом фоне несколько отступал, но быстро вернулся в плюс. К вечеру «американец» торгуется по 79,44 руб. и может пока оставаться в пределах 79,30-82,00 руб. Вариант с дополнительным витком ослабления курса рубля тоже пока не отметаем окончательно, мало ли что. Евро консолидируется около 85,25 руб., что смотрится вполне естественно в текущих условиях и в понедельник.

В лидерах отскока сегодня акции нефтяных компаний, «Россети» и «Аэрофлота». Последние за месяц обвалились более чем заметно, пройдя путь от 118 руб к сегодняшним - с учетом коррекции - 62,90 руб. Бумагам перевозчика потребуется много времен для восстановления позиций, и это сложнее, чем кажется на первый взгляд, потому что потребительский спрос выровняется очень нескоро.

Акции «Полюс Золота» фигурируют сегодня в списке аутсайдеров, несмотря на восстановление цены на драгметаллы. Скорее всего, ожидание сокращения реального спроса на золото давит на параметры финансовой прибыли, что вполне закономерно.