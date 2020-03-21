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Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

21 марта 2020

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти. Об этом сообщает ТАСС.

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«Рынок откорректируется, и я думаю, что достаточно быстро. В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении. К концу года, я предполагаю, что цена может вернуться на уровень до $60 при условии, что будет выход сланцевой нефти с рынка»,— сказал господин Сечин журналистам . Он не считает, что существующие цены драматичные, но они не приносят большой радости.

Глава «Роснефти» утверждает, что нефтекомпания может вести добычу на существующем уровне 22 года без дополнительных вложений в разведку, при этом не будут снижаться объемы добычи. По его словам, себестоимость добычи у «Роснефти» составляет $3,1 за баррель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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