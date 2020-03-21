Укрепление рубля продлилось недолго, доллар снова идет к 80 - аналитики

Открывшись в пятницу вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время укреплялся, но затем возобновил снижение. Аналитики БКС Брокер в своем обзоре отмечают, что весь этот оптимизм может быть лишь кратковременной технической коррекцией и удовлетворением спроса тех, кто дождался в деньгах «очень низких» цен. Поэтому, по их мнению, сохраняются высокие риски еще одного обвала глобальных рынков, а технически велика вероятность еще одной попытки преодоления уровня 82 рубля за доллар.

После нашего открытия в пятницу мировые фондовые индикаторы и нефтяные цены ненадолго ускорили рост, после чего в рамках коррекции откатились от достигнутых вершин.



Сейчас наблюдается улучшение ситуации на глобальных рынках и возвращение спроса на сильно подешевевшие активы, чему способствуют беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования, запущенные в ответ на пандемическую угрозу. Инвесторы обретают надежду на то, что вскоре распространение коронавируса пойдет на спад, а замедление экономики не продлится долго и не выльется в глобальный кризис.

Дополнительную поддержку рублю оказывает быстрое восстановление нефтяных цен, отскочивших от 12-летних минимумов на 25–35%. Однако весь этот оптимизм может быть лишь кратковременной технической коррекцией и удовлетворением спроса тех, кто дождался в деньгах «очень низких» цен. Поэтому сохраняются высокие риски еще одного обвала глобальных рынков, считают аналитики БКС Брокер.

Российский долговой рынок в пятницу ускорил восстановление. Индекс гособлигаций RGBI открылся вверх и продолжил активно повышаться. Дополнительную поддержку ОФЗ получили от Банка России, который сохранил ключевую ставку на уровне 6%, хотя такое решение ожидали многие.



Тем не менее ЦБ достаточно осторожно прокомментировал текущую рыночную нестабильность, считая, что произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Это оставляет шансы на то, что ключевая ставка не будет повышаться, если рынки не продемонстрируют более серьезную волатильность.

Нефть продолжает быстро восстанавливаться

В первой половине дня нефтяные цены продолжили развивать волну восстановления, стартовавшую в четверг. Затем котировки перешли к коррекционному снижению, сейчас Brent прибавляет 4,3% около отметки $29,3.



Поддержку нефтяным ценам оказало заявление президента США о том, что в определенный момент он может вмешаться в конфликт между Саудовской Аравией и Россией, и посредством дипломатических инструментов убедить стороны сократить добычу.



Однако пока это выглядит лишь как повод для снятия большой перепроданности, образовавшейся в результате обвала нефтяных цен до минимальных с 2002 г. уровней, отмечают аналитики. До появления надежных признаков возобновления диалога производителей нефти по вопросу снижения добычи, котировки нефти будут иметь ограниченный потенциал восстановления и склонность к новым провалам.

Техническая картина

Вслед за произошедшей вчера коррекцией от новой 4-летней вершины, в пятницу пара USD/RUB возобновила укрепление. Пока краткосрочный восходящий канал на дневном графике не пробит, более вероятна по меньшей мере еще одна попытка преодоления уровня 82 руб.

