В Иркутской области на 21 марта нет случаев заболевания коронавирусом

На утро 21 марта в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в России уже подтверждено 253 случая заболевания вирусом.

В Иркутской области проводится весь необходимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение ее завоза и распространения.

Организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту г. Иркутска. Проводится контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизионного оборудования.

Отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции всем прибывающим гражданам из-за рубежа следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты.

По прибытии необходимо обратиться на телефон горячей линии 8(3952) 399-999, 8(3952) 280-326 (работают круглосуточно) и передать сведения о месте и дате пребывания, возвращения, контактную информацию.