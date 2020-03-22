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950 человек в Иркутской области обследовано на наличие коронавирусной инфекции

22 марта 2020

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22 марта 2020
В аэропорту Иркутска досмотрено 250 рейсов и более 43 тысяч пассажиров, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Лабораторные исследования проведены у более 950 человек. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом сообщил сегодня, 21 марта, руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный санитарный врач Дмитрий Савиных.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции всем гражданам, прибывающим из-за рубежа, следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты, - подчеркнул главный санитарный врач.

На территории Иркутской области продолжается усиленный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.

Лабораторные исследования сейчас проходят на базе центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области. За весь этот период обследовано более 950 человек. 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
950 человек в Иркутской области обследовано на наличие коронавирусной инфекции
В Москве закрывают фитнес-центры. Участники рынка заявляют о критической ситуации в отрасли
В Иркутской области на 22 марта не выявлено случаев заболевания коронавирусом
Все материалы сюжета

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