950 человек в Иркутской области обследовано на наличие коронавирусной инфекции

В аэропорту Иркутска досмотрено 250 рейсов и более 43 тысяч пассажиров, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Лабораторные исследования проведены у более 950 человек. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом сообщил сегодня, 21 марта, руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный санитарный врач Дмитрий Савиных.



- В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции всем гражданам, прибывающим из-за рубежа, следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты, - подчеркнул главный санитарный врач.



На территории Иркутской области продолжается усиленный санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу.



Лабораторные исследования сейчас проходят на базе центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области. За весь этот период обследовано более 950 человек.