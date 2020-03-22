Азиатско-Тихоокеанский Банк во второй раз выступил генеральным спонсором чемпионата по ММА

13 и 14 марта в барнаульском спорткомплексе «Победа» состоялся финал чемпионат Сибири по ММА (смешанные единоборства), а также прошли зрелищные поединки профессиональных бойцов. Азиатско-Тихоокеанский Банк во второй раз выступил спонсором данного мероприятия. Ранее Банк поддержал «Открытую Лигу Единоборств» Москва vs Сибирь, которая состоялась в Чемале в середине лета прошлого года. По традиции лидеры и призеры соревнований получили ценные памятные подарки от Банка.

«Мы с радостью принимаем участие в спортивной жизни нашего края. Для нас и для жителей нашего региона – это большое и яркое спортивное событие. В прошлом году АТБ впервые помог в организации данного мероприятия, и мы получили очень хороший отклик как со стороны спортсменов, так и со стороны зрителей. Надеемся, что после снятия ограничений на проведение спортивных мероприятий, их станет ещё больше, а АТБ со своей стороны будет оказывать помощь в развитии регионального спорта», - рассказала директор Банка по Алтайскому краю и Республике Алтай Виктория Вергун.

Чемпионат ММА является одним из самых быстрорастущих и перспективных видов спорта в мире. Активно развиваются смешанные единоборства и в Алтайском крае. Почетным гостем мероприятия стал Сергей Харитонов – профессионал ММА, представляющий Россию на международных соревнованиях. Турниры «Открытой Лиги Единоборств» предназначены для спортсменов всех уровней: от начинающих до профессионалов.