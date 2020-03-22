Россияне на прошлой неделе скупали бытовую технику

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» начинает разработку серии индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать экономические процессы. Лаборатория планирует еженедельно представлять анализ о динамике расходов потребителей на товары и услуги.

В период 7–13 марта 2020 г. аналитики отметили резкий всплеск трат населения. За семь дней объем покупок возрос на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей. Этот рост уже учитывает календарный фактор, то есть исключает традиционное увеличение потребительской активности, связанное с 8 Марта. В денежном выражении дополнительные расходы, по оценке «СберДанных», составили 80,1 млрд руб.

Самый бурный рост трат зафиксирован не в аптеках и не в продуктовых магазинах. На прошлой неделе резко увеличился спрос на бытовую технику и электронику. В период с 7 по 13 марта он на четверть превышал уровни января-февраля. Активные закупки бытовой техники — уже наблюдавшаяся ранее реакция потребителей на снижение курса рубля.

Кроме того, заметный рост трат отмечается в аптеках. В этот период он был на 7,6% выше начала года. Это может казаться не таким существенным ростом, но соответствует дополнительным расходам — порядка двум миллиардам рублей.

Расходы на бытовую технику и медицинские товары россияне отчасти финансируют, сокращая траты на поездки. Существенно просели продажи всего, что связано с туристической отраслью. Объем трат на авиабилеты сократился на треть по сравнению с началом 2020 г., пропорционально сократились и траты на отели. Что же касается пресловутых гречки и туалетной бумаги, то за рассматриваемый период существенного изменения потребительской активности в продуктовых магазинах и супермаркетах не наблюдается. Возможно, картина изменится в ходе следующей отчетной недели.