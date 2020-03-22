Компания «Сбербанк страхование» провела по «Зеленому коридору» более 7,3 тыс. страховых выплат в 2019 году

Дочерняя страховая компания Сбербанка «Сбербанк страхование» в 2019 году произвела по упрощенной схеме «Зеленый коридор» более 7,3 тыс. страховых выплат, а в 2020 году — уже почти 2000 выплат. «Зеленый коридор» распространяется на самые массовые продукты компании по страхованию имущества физических лиц: «Защиту дома» и «Защиту банковской карты». Документы на выплату по «упрощенке» можно подать онлайн в мобильном приложении СК «Сбербанк страхование».

«Зеленый коридор» представляет собой упрощенную процедуру сбора и подачи документов, позволяющую сократить сроки урегулирования убытков по наиболее распространенным страховым случаям. В 2019 году по упрощенной процедуре «Зеленый коридор» было урегулировано около 40% от общего количества страховых случаев по страхованию имущества физических лиц.

В страховании банковских карт эта схема распространяется на убытки до 15 тыс. рублей. В программе «Защита дома» по «упрощенке» урегулируются убытки в связи с заливами на сумму до 100 тыс. рублей. По данным СК «Сбербанк страхование», именно на заливы приходится около 75% от общего количества обращений по продукту «Защита дома».

В отличие от стандартного процесса урегулирования убытков, в «Зеленом коридоре» сокращен пакет документов для выплаты. Помимо заявления на выплату по программе «Защита дома» клиентам достаточно предоставить акт о заливе из управляющей компании или ЖЭКа и документ, подтверждающий право собственности на застрахованное имущество. По программе «Защита банковских карт» помимо заявления на выплату понадобится копия заявления в полицию об утрате денег с застрахованной карты. Сроки урегулирования убытков по «Зеленому коридору» не превышают пяти рабочих дней.

Сокращенный пакет документов на выплату можно передать онлайн в мобильном приложении СК «Сбербанк страхование». Получить консультации по всем вопросам, связанным с урегулированием убытков, можно также по круглосуточному телефону страховой компании 8 (800) 555-555-7 (звонки по РФ бесплатны). В 2020 году возможность подать документы на выплату онлайн появится также в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Переход в онлайн — одно из приоритетных направлений работы блока ʺУправление благосостояниемʺ Сбербанка, в который входит СК ʺСбербанк страхованиеʺ. В 2020 году блок сделает доступной онлайн-продажу всех продуктов, оформление которых онлайн разрешено законодательно, а также оцифрует как минимум три четверти сервисов постпродажного обслуживания. В частности, в этом году у клиентов появится возможность заявить о страховом случае онлайн по подавляющему числу страховых продуктов».