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Банк УРАЛСИБ: Оставайтесь всегда на связи – используйте дистанционные каналы

23 марта 2020

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам удобные и надежные дистанционные каналы. Пользуясь ими, можно совершать следующие операции:

  • переводить денежные средства с карты на карту любых российских банков;
  • осуществлять переводы на свои счета и счета других физических лиц, в том числе, клиентов Банка (по номеру карты, телефона или адресу электронной почты) и в другие банки;
  • погашать (в том числе, досрочно) задолженности по займам Банка УРАЛСИБ и других банков;
  • оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и другие услуги в режиме онлайн;
  • открывать, закрывать вклады, а также продлевать их срок действия;
  • получать информацию о состоянии счета, депозита, кредитной задолженности и выписки в любое время суток;
  • отслеживать курсы валют и производить обмен валюты;
  • находить на карте банкоматы, терминалы и отделения Банка;
  • блокировать банковские карты в случае необходимости;
  • получать персональные предложения и новости Банка.

Получить доступ к Интернет-банку можно здесь

Скачать приложение Мобильного банка можно здесь:
Код

Для получения доступа вам необходимо иметь:

  • карту или счет Банка УРАЛСИБ;
  • номер телефона, зарегистрированный в Банке.

Скачать приложение Мобильного банка или завести личный кабинет в Интернет-банке можно бесплатно. Получить консультацию по работе дистанционных каналов можно, обратившись в контакт-центр Банка УРАЛСИБ по телефону горячей линии для физических лиц: 8 (800) 250-57-57.

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Для клиентов, занимающихся бизнесом, банк напоминает, что в Интернет-банке всегда можно дистанционно:

  • осуществлять платежи;
  • заказывать выписки по счетам и справки по операциям;
  • направлять заявления на предоставление траншей по кредиту/гарантий в рамках соглашения; заявления на досрочное погашение кредита/ заявление на реструктуризацию кредита;
  • направлять финансовые документы в соответствии с условиями кредитного договора.

Для оперативного управления наличными средствами банк рекомендует использовать Бизнес-карту.

При необходимости, можно обратиться в контакт-центр для корпоративных клиентов по телефону горячей линии: 8 (800)-700-77-16.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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