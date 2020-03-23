Банк УРАЛСИБ: Оставайтесь всегда на связи – используйте дистанционные каналы

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам удобные и надежные дистанционные каналы. Пользуясь ими, можно совершать следующие операции:

переводить денежные средства с карты на карту любых российских банков;

осуществлять переводы на свои счета и счета других физических лиц, в том числе, клиентов Банка (по номеру карты, телефона или адресу электронной почты) и в другие банки;

погашать (в том числе, досрочно) задолженности по займам Банка УРАЛСИБ и других банков;

оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и другие услуги в режиме онлайн;

открывать, закрывать вклады, а также продлевать их срок действия;

получать информацию о состоянии счета, депозита, кредитной задолженности и выписки в любое время суток;

отслеживать курсы валют и производить обмен валюты;

находить на карте банкоматы, терминалы и отделения Банка;

блокировать банковские карты в случае необходимости;

получать персональные предложения и новости Банка.

Получить доступ к Интернет-банку можно здесь

Скачать приложение Мобильного банка можно здесь:



Для получения доступа вам необходимо иметь:

карту или счет Банка УРАЛСИБ;

номер телефона, зарегистрированный в Банке.

Скачать приложение Мобильного банка или завести личный кабинет в Интернет-банке можно бесплатно. Получить консультацию по работе дистанционных каналов можно, обратившись в контакт-центр Банка УРАЛСИБ по телефону горячей линии для физических лиц: 8 (800) 250-57-57.

Для клиентов, занимающихся бизнесом, банк напоминает, что в Интернет-банке всегда можно дистанционно:

осуществлять платежи;

заказывать выписки по счетам и справки по операциям;

направлять заявления на предоставление траншей по кредиту/гарантий в рамках соглашения; заявления на досрочное погашение кредита/ заявление на реструктуризацию кредита;

направлять финансовые документы в соответствии с условиями кредитного договора.

Для оперативного управления наличными средствами банк рекомендует использовать Бизнес-карту.

При необходимости, можно обратиться в контакт-центр для корпоративных клиентов по телефону горячей линии: 8 (800)-700-77-16.