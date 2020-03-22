«Скоро все наладится». Команда ВТБ опубликовала письмо клиентам банка

Андрей Костин и команда ВТБ опубликовали письмо на официальном сайте, адресованное клиентам банка. В нем они говорят о готовности оказать дополнительную поддержку клиентам банка и выражают уверенность, что скоро ситуация нормализуется.

«Многим из нас сегодня кажется: привычный ход вещей нарушен.

На мой взгляд, важно не забывать ни на минуту: скоро все наладится, мир победит и эту болезнь, возникнут новые возможности. История не помнит случаев, чтобы было иначе. Вопрос лишь во времени. Уверен, многие из нас, особенно люди старшего поколения, переживали куда более тяжелые моменты, когда казалось, рассвета не будет. Но он обязательно наступал. Вы знаете это.

Я безмерно ценю то доверие, которое вы, наши клиенты, оказываете нам в эти дни. Мы это чувствуем. Я и мои коллеги по всей стране осознаем всю меру ответственности. Мы не вирусологи и не можем спрогнозировать, как будет развиваться пандемия. Здесь мы ориентируемся на рекомендации медиков и действия со стороны органов власти. Но как профессионалы в банковском деле, прошедшие испытание не одним экономическим кризисом, мы гарантируем вам выполнение своих обязательств в полном объеме и делаем все необходимое, чтобы обеспечить непрерывную работу банка.

Осознанность, финансовая грамотность — то, чем мы делились с вами все эти годы — ключевые факторы, позволяющие мне оставаться уверенным, что мы пройдём и этот период. Мы вместе. И если вы чувствуете, что вам необходима дополнительная поддержка, помните: вы можете рассчитывать на нас.

Уже сейчас в развитие рекомендаций Центрального Банка России ВТБ разработал и утверждает комплекс мер по защите интересов клиентов, пострадавших от распространения пандемии. Каждый клиент, оказавшийся в непростой ситуации из-за пандемии, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Вместе у нас все получится!

Берегите себя и своих близких».