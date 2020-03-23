Держатели карт «Мир» могут ездить в городском транспорте Владивостока со скидкой

С 1 марта до 30 июня 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир» Дальневосточного банка смогут ездить в городском транспорте Владивостока со скидкой. Сэкономить на проезде можно в муниципальных и коммерческих автобусах, троллейбусах и трамваях, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. Расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скидку за проезд в размере 5 рублей. Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой.

«Привычка платить в одно касание все больше входит в повседневную жизнь жителей России. Это удобный, безопасный и технологичный способ оплачивать покупки в супермаркетах, бензин на АЗС и проезд в городском транспорте. По нашим данным, практически три четверти оплат банковскими картами в России совершается с помощью бесконтактной технологии. И мы рады предоставить жителям и гостям Владивостока – держателям бесконтактных карт «Мир» возможность совершать ежедневные поездки в городском транспорте со скидкой», — комментирует Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.

Справка

Платёжная система «Мир» – российская национальная платёжная система. Её участниками являются 298 банков, практически все они уже осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. 158 банков занимаются выпуском карт «Мир». Выпущено более 74 млн карт. Карты принимаются за рубежом, в том числе за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами; выпускаются карты «Мир»-Maestro, «Мир»-UnionPay и «Мир»-JCB.

Официальный сайт ПС «Мир» www.mironline.ru

Официальный сайт АО «НСПК» www.nspk.ru