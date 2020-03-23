РСХБ увеличил объем кредитования АПК на 8,5%

С начала 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК около 100 тыс. кредитов на сумму 251 млрд. рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 8,5%. Из них кредиты на общую сумму свыше 34 млрд. рублей были направлены в сегмент МСБ. Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 47 млрд. рублей, краткосрочных – 204 млрд. рублей.





В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 44 млрд. рублей. Заемщиками стали свыше 200 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 900 представителей малого и среднего бизнеса. Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство, модернизацию и реконструкцию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств.



По итогам 2019 года крестьянским (фермерским) хозяйствам было выдано кредитов на сумму свыше 15 млрд рублей, сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 140 млн рублей.



Анализ целей кредитования показал, что заемные средства клиенты АПК преимущественно использовали на финансирование краткосрочных целей – 948,6 млрд рублей. Основными целями также стали кредиты на строительство, модернизацию и реконструкцию комплексов АПК (109,1 млрд рублей), в том числе на строительство, модернизацию и реконструкцию животноводческих комплексов – 44,7 млрд рублей, а также на покупку сельскохозяйственной техники (48,6 млрд рублей).

В минувшем году Банк выдал заемщикам АПК кредитные средства по 485 тыс. кредитных договоров.«Мы ожидаем, что в нынешнем году останется актуальным вопрос укрепления экспортного потенциала регионального АПК. На сегодняшний момент важно обеспечить необходимые условия для стратегического развития АПК и привлечения инвестиций в наиболее актуальные направления. Все российские регионы уникальны, поэтому мы учитываем специфику каждого. Банк располагает глубокой отраслевой экспертизой, что дает возможность объективно оценить потенциал АПК регионов с учетом их инвестиционных потребностей», – отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.Банк продолжает последовательно работать над совершенствованием продуктовой линейки для субъектов МСБ и поддерживает клиентов из различных отраслей экономики.«За 2019 год Россельхозбанк инвестировал в АПК России более 1,3 трлн рублей, в том числе более 181 млрд рублей в сегмент МСБ. Кредитный портфель МСБ в АПК вырос до 288 млрд рублей. Банк активно работает с сегментом малого и среднего бизнеса, в том числе с малыми формами хозяйствования. Мы видим МСБ в качестве одного из основных драйверов развития российского АПК, поэтому создаем условия для максимальной активизации данного сегмента. В прошлом году мы предоставили крестьянским (фермерским) хозяйствам кредиты на сумму свыше 14 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования. Мы и дальше продолжим поддерживать фермеров, предлагая наиболее интересные и выгодные для них варианты. Результаты, которые мы продемонстрировали на сегодняшний день – не предел. Нам есть куда расти», – добавила Ирина Жачкина.В 2020 году Банк планирует обеспечить объем выдачи кредитов заемщикам агропромышленного комплекса не ниже уровня 2019 года.