Жизнь в дистанционном формате: Солид Банк запустил акции в условиях пандемии

Еще пару месяцев назад никто не предполагал, чем обернется очередная эпидемия. На сегодняшний момент реальность вынуждает людей дистанцироваться от социума. Как выжить на дистанционке, рассказывают специалисты Солид Банка.

Мир охвачен паникой как в плохом кино. Спасаясь он внешних угроз, все начинают прятаться в онлайн-пространстве – работников и студентов переводят на удаленку, бизнес разворачивается в сторону предоставления услуг онлайн. Все меньше людей посещают кинотеатры, кафе и рестораны, офисы банков и другие общественные места. Кто-то напуган, кто-то перестраховывается, кто-то подчиняется движению масс. Но факт остается фактом: «Все в онлайн!» – становится девизом современности.

Российско-японский Солид Банк прекрасно понимает беспокойство россиян и предоставляет своим клиентам возможность не рисковать здоровьем и сохранностью нервных клеток. Банк запустил Акцию «Поедем, поедим, посмотрим!» по условиям которой при оплате картами Солид Банка клиенты получат кэшбэк до 3% от суммы, потраченной в категориях «Кино», «Кафе и рестораны», «Транспорт».

Так ведь сейчас как раз никто не ходит в кино, не ездит никуда и избегает посещать общепит, к чему данная Акция? В чем бонус для клиентов?

Хорошая новость №1: кэшбэк распространяется и на онлайн покупки и оплаты услуг!

Акция действует до 30 апреля 2020 г., подробные условия на сайте банка: https://solidbank.ru/for-individuals/bank-cards/cashback/

Хорошая новость №2: Солид Банк запустил сервис бесплатного пополнения карт Солид Банк с карт любого банка: https://solidbank.ru/for-individuals/the-transfer-of-funds/solid-bank-card-replenishment/

«Забирать» деньги с любых карт на свою карту Солид Банка, консолидируя суммы в одном месте, можно без комиссии до 50 000 руб. в месяц.

Хорошая новость №3: оплатить все услуги ЖКХ, мобильной связи, Интернет, внести оплату за обучение и т.д. можно онлайн с помощью бесплатного Интернет-банка SolidPAY.

Для оформления карты, конечно, все же придется посетить любой из офисов АО «Солид Банк», но для выбора максимально удобного времени можно оставить онлайн-заявку на обратный звонок на сайте www.solidbank.ru и записаться на визит.

К вашему приходу специалист банка будет ждать вас с подготовленными документами.

Подробную информацию о картах и сервисах Солид Банка можно получить в Информационном центре по тел.: 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный).