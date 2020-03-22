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Солид Банк предложил 20% скидки на земельные участки в Подмосковье

22 марта 2020

Весна – старт сезона строительства частных домов и дач. Многие россияне планировали, откладывали средства, присматривали участок. Никто не прогнозировал и не ожидал таких изменений, которые произошли в начале 2020 г. К сожалению, все мы вынуждены констатировать факт ухудшения экономической обстановки как страны в целом, так и частных домохозяйств. Солид Банк предлагает не отказываться от реализации задуманного и стать землевладельцем на наиболее привлекательных условиях: стоимость участков от 34 000 за сотку.

Солид Банк предлагает приобрести земельные участки в живописном уголке Подмосковья со скидкой – 20%. Акция продлится до 19 июня 2020 г. 

Земли предназначены под дачное строительство с возможностью возведения жилого дома и дальнейшей регистрации в нем, являются собственностью банка. Участки расположены в Раменском районе Московской области, в поселке с«Зеленая опушка-2». Поселок окружен смешанным лесом, недалеко протекает Москва-река, всего в паре километров от поселка – большое пресноводное озеро с чистейшей водой, пригодное и для купания и для рыбной ловли. Дорога от Москвы занимает не более 2-х часов. В поселке проложены дороги из песчано-гравийной смеси и подведено электричество. В ближайшем будущем планируется газификация. Площадь участков: 1500-2000 кв. м. Возможно приобретение участков в кредит на льготных условиях.

Ознакомиться с планом поселка и ценами на участки можно на сайте банка: https://solidbank.ru/special-offers/land-in-podmoskove/

Подробную консультацию можно также получить по телефонам:  тел.: +7 (909) 804-15-55 (Хабаровск), тел.: +7 (903) 965-55-35 (Москва)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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