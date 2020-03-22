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Правительство склоняется к введению в России жесткого карантина из-за коронавируса

22 марта 2020

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране в связи с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания.

«Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в России зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 53 новых случая.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Правительство склоняется к введению в России жесткого карантина из-за коронавируса
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