Правительство склоняется к введению в России жесткого карантина из-за коронавируса

Российские власти склоняются к введению более жесткого карантина в стране в связи с увеличением количества тестируемых на коронавирус COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания.

«Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что в России зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки зафиксировано 53 новых случая.