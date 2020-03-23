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В Листвянке планируют открыть реабилитационный центр для пожилых людей

23 марта 2020

На базе Листвянской участковой больницы планируется открытие реабилитационного центра для пожилых людей Иркутского района. Ранее с таким предложением выступила председатель районного Совета ветеранов Любовь Медведева. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев  поддержал эту инициативу.

До 1 октября в здании больницы предстоит отремонтировать помещение, где разместится десять коек реабилитационного центра для пожилых людей, оснастить его необходимым оборудованием, подготовить персонал, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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