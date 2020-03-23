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В Иркутской области на 23 марта не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом

23 марта 2020

На утро 23 марта в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией.  Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. При этом в России число официально зарегистрированных диагнозов коронавирусной инфекции за сутки увеличилось на 61, до 367 случаев.

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Региональный минздрав напоминает, что в  связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты.

По прибытии нужно позвонить на телефон горячей линии 8(3952) 399-999, 8(3952) 280-326 (работают круглосуточно) и передать сведения о месте и дате пребывания, возвращения, контактную информацию.

Далее следует обратиться в поликлинику по месту жительства для дистанционного оформления больничного листа.

Контроль режима самоизоляции граждан на дому будут осуществлять сотрудники полиции на основании информации Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В случае проявления любого ухудшения состояния здоровья нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинской организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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