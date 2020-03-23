Торговая сеть "Слата" снизила минимальную стоимость онлайн-доставки

Теперь в онлайн-супермаркете "Слата" бесплатная доставка действует при заказе от 800 руб., сообщает 23 марта ритейлер.

На фоне эпидемии коронавируса сервис онлайн-заказа в «Слате» переживает резкий всплеск популярности. В пятницу, 20 марта, компания заявила, что обещает запустить интернет-доставку в трех городах Иркутской области.

– Интернет-магазин показал высокий спрос, объем заказов вырос более чем в 5 раз, поэтому мы решили усилить это направление, – сообщили в Слате». – Мощности нам позволяют. Со следующей недели мы планируем открыть онлайн-доставку в Ангарске, Братске и Шелехове.

Онлайн-заказы можно сделатьна shop.slata.ru. Или по телефонам: в Иркутске – 23-5555, в Ангарске – 63-1111

Торговая сеть «Слата» (входит в группу компаний «Слата») – лидер рынка розничной торговли Иркутской области, и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Образована в 2002 году. Развивает 3 формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.