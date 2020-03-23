Судебные приставы Иркутска взыскали 659 тыс. рублей с виновника ДТП

После получения извещения должник явился на прием к должностному лицу Управления и пояснил, что погасить всю сумму задолженности не может, однако, он официально трудоустроен, сообщают в пресс-служба УФССП.

Пристав вынес постановление об обращении взыскания на 50% заработной платы гражданина.

Также в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы подвигнуть неплательщика погасить долг, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России.

В связи с тем, что неплательщику потребовалось переехать на новое место жительства в другой регион страны, и его новая работа непосредственно связана с зарубежными командировками, он погасил оставшуюся сумму долга. После поступления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов все ограничения в отношении гражданина отменены.