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Судебные приставы Иркутска взыскали 659 тыс. рублей с виновника ДТП

23 марта 2020

После получения извещения должник явился на прием к должностному лицу Управления и пояснил, что погасить всю сумму задолженности не может, однако, он официально трудоустроен, сообщают в пресс-служба УФССП.

Пристав вынес постановление об обращении взыскания на 50% заработной платы гражданина.

Также в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы подвигнуть неплательщика погасить долг, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы России.

В связи с тем, что неплательщику потребовалось переехать на новое место жительства в другой регион страны, и его новая работа непосредственно связана с зарубежными командировками, он погасил оставшуюся сумму долга. После поступления денежных средств на депозитный счет отдела судебных приставов все ограничения в отношении гражданина отменены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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