Решение ЦБ сдержит рост рыночных ставок, но не остановит

Сохранение ключевой ставки на неизменном уровне сдержит рост рыночных ставок, но полностью остановить этот рост не получится, уверен Максим Петроневич, старший экономист банка «Открытие». У кризиса другая – экономико-эпидеомилогическая – природа, и поэтому методы монетарной политики здесь весьма ограничены:

– По итогам заседания 20 марта Совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 6,0%. Заседание проходило на фоне позитивной ситуации на рынке – цена на нефть марки Brent выросла до уровней более 30 долл./барр., хотя еще несколько днями ранее она падала до уровня ниже 25 долл./барр., рубль укрепился с 82 до 78 руб./долл., доходность 5-л ОФЗ сократилась с 8,1% до уровней 7,9%.

В условиях стабилизации финансовых рынков, пускай и на существенно более низких уровнях в сравнении с показателями 7 февраля, когда проводилось предыдущее заседании, и существенной неопределенности в отношении возможной продолжительности наблюдаемого шока Банк России решил не только не повышать ставку, но и не давать сигнал о возможном ее повышении. Он ограничился стандартным комментарием, что будет действовать в соответствии с широким перечнем обстоятельств.

В своем пресс-релизе Банк России отметил, что «в 2020 году инфляция может временно превысить целевой уровень, затем ожидается ее возвращение к 4% в 2021 году». Это, возможно, означает, что Банк России готов демонстрировать высокую толерантность к ослабленному курсу рубля, покуда он демонстрирует «контролируемую» при помощи объявленных непроцентных мер динамику. По оценкам Аналитического управления, при стабилизации курса доллара на уровне 72-75 руб./долл. инфляция к концу года составила бы около 4%; ускорение инфляции выше 4% означает, что Банк России, возможно, допускает более значительное ослабление рубля и не видит в этом значительных рисков для экономики. В то же время, высокая толерантность к курсу доллара может привести к тому, что Банк России избежит промежуточных шагов увеличении ключевой ставки, если того потребует ситуация. Сохранение ключевой ставки и осторожный пресс-релиз дают экономическим агентам возможность захеджировать свой процентных риск, если они по каким-то причинам еще этого не сделали.

Сохранение ключевой ставки на неизменном уровне сдержит рост рыночных ставок. Полностью остановить этот рост не получится: в условиях существенного (на 150-200 б.п.) роста доходностей по безрисковым гособлигациям и роста неопределенности, рост ипотечных ставок и ставок корпоративных кредитов будет происходить. Волатильность на валютном рынке и потребность банков в дополнительном запасе ликвидности обосновывает и рост процентных ставок по рублевым вкладам. Однако в случае даже небольшого увеличения на 25 б.п. ключевой ставки на текущем заседании, рынок автоматически заложил бы в ценообразование и будущие повышения ставки Банком России, что привело к быстрому приведению банковских ставок в соответствие со ставками на долговом рынке.

Несмотря на высокую волатильность на рынках, текущий кризис в отличие от ситуации предыдущих лет, не является финансовым, а потому многие стандартные монетарные меры преодоления кризисов будут неэффективны. У кризиса другая – экономико-эпидеомилогическая – природа, и поэтому бороться с ними необходимо точечными методами и в тех отраслях, где наблюдается снижение экономической активности. Методы монетарной политики здесь весьма ограничены: ограничивать волатильность, демонстрировать готовность предоставлять банкам дополнительную ликвидность в случае необходимости, но не давать впрыскивать много ее по причине возможного оттока средств через валютный рынок, возможно введение инструментов поддержки спроса на продукцию отраслей с наибольшим макроэкономическим мультипликатором (ипотека, автокредиты).

Ситуация с коронавирусом, как и прежде, не получила развернутого описания с точки зрения рисков. Банк России упомянул ухудшение ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти. Распространение вируса остается высоким: в Италии, Франции и Германии темпы увеличения заболевших сопоставимы или выше показателей, наблюдаемых в провинции Хубей в сопоставимой стадии. Угроза еще более существенного замедления экономической активности и падения цен на нефть остается чрезвычайно высокой.

Действия Банка России в целом не оказали сильного влияния на рынок на фоне сохранения сильной волатильности и влияния на внутренний рынок внешних факторов – динамики цен на нефть и биржевых индексов.