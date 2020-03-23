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По прогнозу ТТП в 2020 году могут разориться 3 млн предпринимателей

23 марта 2020

Риску потерять работу подвержены более 8,6 млн человек, сообщила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК.

Такой исход возможен, если ситуация с вирусом затянется. Каждый третий в малом бизнесе рискует продержаться не дольше квартала.

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«Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова на онлайн-конференции ТПП, передал корреспондент РБК.

Как показал опрос ТПП в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет, отметила Дыбова.

Пандемию уже планируется признать форс-мажором при госзакупках, решило правительство. По другим контрактам предприниматели тоже могут снизить потери и избежать неустоек и штрафов, если им удастся доказать, что именно коронавирус или его последствия помешали выполнить обязательства перед заказчиками.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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