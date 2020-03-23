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Начал работу агрегатор помощи в условиях коронавируса #МыВместе

23 марта 2020

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости, сообщают в областной администрации.

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Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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