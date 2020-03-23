Начал работу агрегатор помощи в условиях коронавируса #МыВместе

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости, сообщают в областной администрации.

Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.



На мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.



Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.