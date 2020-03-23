В супермаркетах «Лента» можно будет «платить лицом»

Оплата товаров с помощью лица начала тестироваться в продуктовых магазинах — первыми такую возможность при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) предоставили ВТБ в супермаркетах «Лента», сообщают «Известия». Эксперты считают, что биометрические платежи могут получить особую популярность на фоне коронавируса, который может передаваться, в том числе, через купюры и пластиковые карты. В 2020 году ВТБ планирует запустить сервис по сбору биометрических данных в мобильном приложении, у банка появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, а сам банк сможет распознавать своих клиентов по лицу в мобильном приложении.

«ВТБ планирует внедрить биометрический эквайринг в середине 2020 года. В настоящее время банк совместно с Ростелеком тестирует процедуру покупки с помощью биометрии в сети магазинов «Лента», – пояснил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ. – Биометрический эквайринг позволит обеспечить удобство посетителей и повысит качество их обслуживания, а также сократит процесс проведения оплаты».

Кроме того, банк совместно с Ростелеком активно прорабатываем возможность применения идентификации физических лиц при проходе на ВТБ Арену.

Как рассказали в банке, в рамках единой биометрической платформы ВТБ планирует использовать различные виды сбора и использования биометрических слепков. Уже сейчас с согласия клиента банк собирает его голос и использует для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания

«В 2020 году ВТБ планирует запустить сервис по сбору биометрических слепков лица и голоса в мобильном приложении, появятся банкоматы с использованием технологии распознавания лиц, мы планируем узнавать наших клиентов по лицу в мобильном приложении, а в отделениях обслуживать без паспорта. Биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка», – отмечает эксперт ВТБ.

Напомним, что банк ВТБ реализовал единую биометрическую платформу совместно с Ростелеком, таким образом, все собираемые биометрические образцы клиентов банка попадают в ЕБС. Создание совместной системы позволило обеспечить высокую безопасность хранения и применения биометрии для клиентов ВТБ.

Новую технологию начал тестировать и Сбербанк. О том, что в скором времени банкоматы Сбербанка смогут считывать биометрические данные клиента, ранее сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова. Такая система уже работает в части офисов банка. Кроме того, Сбербанк начал тестировать эту технологию на входах в метро, при проведении кассовых операций.